Bodycams voor agenten en toezichthouders in Ede

Celstraf geëist voor geweld tegen twee jongens op koningsdag

11:47 ARNHEM – Tegen een 21-jarige verdachte van een zware mishandeling op koningsdag in Arnhem vorig jaar is vandaag een gevangenisstraf geëist van vier maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Hij zou, in groepsverband, twee jongens van 14 en 18 jaar uit Lunteren in elkaar hebben geslagen.