Boer Gert-Jan laat tienduizenden woedende boeren demonstreren op zijn land: ‘Ik krijg zeker schade’

Of hij zelf weleens met de trekker naar Den Haag is gereden om te demonsteren? ,,Neuh. Die eerste keer had ik een begrafenis. Dat ging echt niet. En de andere keren was ik ook verhinderd. Maar ik heb wel gedemonstreerd bij de Jumbo in Raalte.” Behendig stuurt Gert-Jan Brouwer (51) zijn tractor over het grasland. ,,Dit is toch het mooiste dat er bestaat?” Zwaluwen vliegen voor hem uit. ,,Kijk nou toch!”