Boeren en overheid lijnrecht tegenover elkaar in fipronilzaak: wat zijn de twistpunten?

Ruim 110 pluimveehouders eisen bij het Hof in Den Haag compensatie van de staat voor hun schade in de fipronilcrisis in 2017. Over één ding is iedereen het tijdens die zaak wel eens: niemand heeft dit gewild. Maar waar staan de meningen van de agrariërs en de overheid lijnrecht tegenover elkaar? Waar moet de rechter zich over buigen?