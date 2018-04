Boete Veenendaal voor 'oneerlijke' lage tarieven parkeren geschrapt

Peter de Haan wethouder CU

7:03 WAGENINGEN - Peter de Haan (39) is de wethouderskandidaat voor de ChristenUnie in Wageningen. De Wageninger is al zeven jaar het enige raadslid voor de ChristenUnie en maakt nu de overstap naar het college. Mits de coalitieonderhandelingen deze week goed worden afgerond.