Raad van State schrapt dwangsommen Toeristenmotel Otterlo

CDA wil misschien tóch koopzondag in Veenendaal

19 september VEENENDAAL - Koopzondag in Veenendaal, ja of nee? Na een proef van een jaar moet de politiek een knoop gaan doorhakken: doorgaan of niet. In het kamp van de tegenstanders is vanavond een scheur gekomen. Het CDA wil zich 'kwetsbaar' opstellen in de koopzondagdiscussie. ,,Maar alleen als het gedragen wordt door onze leden’’, aldus CDA-raadslid Dorus Helsen.