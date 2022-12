Boodschap Veenendaal aan provincie: geen plek voor windmolen op ons grondgebied

Interim-trai­ner Meurs loodst ‘zijn’ Bennekom naar bevrijden­de zege op DUNO: ‘De groep heeft fantas­tisch gereageerd’

Of er sprake was van een schokeffect valt niet te bewijzen. Feit is wel dat eersteklasser Bennekom de eerste wedstrijd zonder trainer Aad van den Berg met succes heeft doorstaan. Interim-trainer Jacco Meurs loodste ‘zijn’ club naar een verdiende zege op DUNO (0-1).

4 december