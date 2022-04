Bos in Barneveld na ‘signalen van dierenartsen’ nog verder afgesloten in strijd tegen vogelgriep

Na een waarschuwing door dierenartsen over het gevaar van vogelgriep, sluit de gemeente Barneveld het gebied rond de Koewei nog verder af. Eerder was de weide zelf verboden terrein, het wandelpad langs het water nu ook.

Het pad rond de Koewei op Landgoed de Schaffelaar is vrijdag afgesloten voor bezoekers. Dit na overleg met het Geldersch Landschap, die ‘signalen van dierenartsen’ kreeg over de verspreiding van vogelgriep. De Koeweide zelf is al sinds afgelopen maandag verboden terrein.

In en rond het gebied zijn de afgelopen weken al tientallen dode vogels gevonden. En ook in de afgelopen dagen zijn er dode vogels in en rond het water gevonden, zo meldt de gemeente. Op hemelsbreed nog geen 2 kilometer afstand is een pluimveebedrijf getroffen door het gevreesde virus.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eind vorige week en begin deze week zijn er al meer dan 200.000 kippen gedood in Barneveld. Grotendeels preventief, in de hoop dat het virus zich niet verder verspreidt. Ook in het nabijgelegen Lunteren zijn de kippen van meerdere pluimveebedrijven vergast.

Contact met water

Door het wandelpad langs het water in Barneveld af te sluiten, hoopt de gemeente te voorkomen dat wandelaars, vissers en honden in contact komen met het water en zo het virus onbedoeld verder verspreiden. De overige wandelpaden in het bos zijn nog wel toegankelijk voor het publiek, maar met het dringende advies niet in de buurt te komen van dode of zieke vogels.

Wie een geval van vogelgriep vermoedt in Barneveld, moet afstand houden en de dierenambulance van Barneveld bellen. Medewerkers van de dierenambulance controleren meerdere keren per dag de Koeweide en omgeving om eventuele dode dieren mee te nemen.

Volledig scherm De koeweide (archiefbeeld). © Gemeente Barneveld