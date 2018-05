Bospaden op Veluwe slibben dicht met fietsers

BLOG Op een festival eet je bij voorkeur vet

6 mei Een dag feestvieren kost energie. Die moet worden aangevuld. Het Bevrijdingsfestival in Wageningen is hierop natuurlijk geen uitzondering. Als je wilt kan je de hele dag in touw zijn. 's Ochtends beginnen met het Foulkesfestival, daarna het defilé bekijken en tot middernacht genieten van muziek. De volgorde kan overigens ook anders. Al dat staan en vooral slenteren kosten energie, de bezoeker raakt dus hongerig. Dus heeft de organisatie gezorgd voor een keur aan eet- en drinkgelegenheden. Traditioneel heeft de festivalbezoeker vooral trek in de vettere hap. Daar wordt dan ook volop in voorzien. Op sommige plekken in de Wageningse binnenstad hangt de doordringende geur van bakolie. Tijdens het defilé af en toe vermengd met andere oliedampen, de diesellucht van de historische legervoertuigen. Maar we dwalen af. De zucht naar broodjes vlees, frikandellen of een bak friet lokt het hongerige volk naar de vele eettentjes in de stad. Gevolg: lange rijen voor de kramen. Maar niet overal is het druk. Het festival moderniseert en biedt ook gezonde waar aan. Denk aan een bananenshake of smoothies. Je hebt geluk als je daar zin in hebt. Je bent vrijwel meteen aan de beurt bij de Vitaminebar of vergelijkbare kramen. Wat mij opviel dat het vooral iets voor vrouwen lijkt. Ik telde op een moment dertien vrouwen en een man met iets gezonds aan de mond. Maar de steekproef was klein, dus ik kan het mis hebben. En wat ik zelf te eten heb gekocht? Niks. Ik was even thuis en zo hongerig dat ik snel een blik erwtensoep heb genuttigd. Daar kom je de rest van de dag wel mee door.