Bouke Lukkien (1946-2022), man vol talent, herkende dat ook bij anderen

Hij had lef. Al in de jaren negentig zag hij de potentie van digitale techniek in en durfde erin te investeren. In een brief van het bedrijf Hasselblad, een fabrikant van fotocamera’s, beschrijven ze hoe perplex ze waren over de accessoires voor digitale fotografie die hij had bedacht.



‘Lukkieners’ noemen medewerkers van het media-productiebedrijf zichzelf. Bouke Lukkien sr. leeft voort in hen. Zij zullen zich in zijn geest en met zijn principes voor ogen altijd blijven inzetten voor het succes van het bedrijf.



De familie bleef positief toen hij een operatie vanwege een aneurysma moest ondergaan. Ze hielden hoop, misschien wel tegen beter weten in. Tijdens de operatie traden complicaties op. Twee dagen later overleed Bouke Lukkien op de intensive care.