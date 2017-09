Bouwvakker gewond na val van grote hoogte in Veenendaal

VIDEO Politie schiet bij wilde achtervolging van autodieven in Wageningen

10:41 WAGENINGEN - Agenten hebben vanmorgen in Wageningen twee autodieven aangehouden na een wilde achtervolging. Daarbij heeft een agent twee waarschuwingsschoten gelost. Er wordt onderzocht of de aangehouden mannen betrokken zijn bij een ramkraak op een juwelier in Wageningen, eerder vanmorgen.