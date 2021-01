Zeer zeldzame beelden op de Veluwe: camera legt grote wolvenfamilie vast

Op de beelden komen de dieren één voor één voorbij. Volgens de Zoogdiervereniging loopt de moeder waarschijnlijk voorop, gevolgd door de vader en de vier jongen die in 2020 zijn geboren. Later schieten er nog twee wolven door het beeld, dit zijn de wolven die in het voorjaar van 2019 zijn geboren. De beelden werden gisterochtend rond kwart voor tien gemaakt.