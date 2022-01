Brand onder zonnepanelen van Barnevelds rijtjeshuis, twee woningen zwaar beschadigd

CORONA­KAART | Veel besmettin­gen in studenten­stad Wageningen, in ziekenhuis nog dalende lijn

WAGENINGEN - Het aantal positieve testen dat in de afgelopen 24 uur gemeld is bij inwoners van deze regio is opnieuw flink gestegen. Afgezet tegen het aantal inwoners, zijn de problemen het grootst in Wageningen, waar zondag nog eens 100 positieve testen werden gemeld.

9 januari