Brand verwoest rietgedekte woonboerderij in Zwartebroek

Tijdens de brand waren er geen mensen aanwezig in de woonboerderij aan de Platanenstraat. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.



De vlammen grepen razendsnel om zich heen en legde de woning in een half uur in de as. Omdat er sprake was van instortingsgevaar is na het doven van de vlammen een deel van de woning omver getrokken en geduwd door een kraan.