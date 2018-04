Brandweer schrapt kleurcodes bosbrand: code rood schrikt te veel af

Bij code rood kan je best de natuur in, en code groen wil niet zeggen dat het risico op bosbrand nul is. Vanaf donderdag gebruikt de brandweer Fase 1 als het risico op natuurbrand 'regulier' is en Fase 2 als extra alertheid geboden is.

Code rood

,,We merkten dat mensen de kleurcodes vergelijken met die van het weeralarm van het KNMI en dat is nooit de bedoeling geweest’’, zegt Allard Schimmel van de brandweer. ,,Mensen vinden code geel spannend en durven het bos niet in bij code oranje, terwijl dat helemaal niet nodig is.’’

Om die verwarring tegen te gaan, worden op de site natuurbrandrisico.nl de vijf kleurcodes verdwenen: groen, lichtgroen, geel, oranje en rood, de brandweer gebruikt ze niet meer.

Brandstichting

Schimmel: ,,Fase 1 betekent dat er geen verhoogd risico is op natuurbrand, maar dat wil niet zeggen dat je niet hoeft op te letten. Door blikseminslag, onvoorzichtigheid of brandstichting kan er altijd brand uitbreken, alleen verspreid die zich langzaam en hanteerbaar.’’

Dat is anders in Fase 2. Schimmel: ,,Als het droog is en het waait hard, dan verspreidt een natuurbrand zich zo vlot, daar kan je niet tegen rennen. Op die momenten is het van groot belang dat een brand snel wordt ontdekt en er snel wordt opgetreden. In Fase 2 sturen we verkenningsvliegtuigjes de lucht in en rukken we na een melding met meerdere wagens uit en schalen sneller op. Ook vragen we Defensie of ze helikopters paraat hebben, mocht het echt misgaan.’’

Stoken

De kleurcodes en nu de twee fases worden door gemeenten gebruikt bij het afgeven van vergunningen. In Fase 1 kan een stookvergunning worden afgegeven, terwijl in Fase 2 open vuur in de natuur taboe is.