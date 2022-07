Brede oproep aan protestboeren na snelwegchaos: ‘Stop met deze gevaarlijke acties’

Op verschillende plekken werden op- en afritten en rijbanen geblokkeerd, onder meer doordat boeren hier mest hadden gedumpt of protestborden geplaatst. Onder meer op de oprit van de A30 in Barneveld richting Ede ging het mis en ook de afrit richting Amersfoort was onbegaanbaar.



Elders werden hooibalen in brand gestoken of grof vuil, zand of stenen op en langs de snelweg gedumpt. Dit onder het motto: ‘Het kabinet maakt er een zooitje van, dan wij ook’. Onder meer richting Arnhem had verkeer daar last van.Politie, Rijkswaterstaat en brandweer zijn de hele ochtend al bezig om de wegen vrij te maken en branden te blussen.



De actie tegen de stikstofplannen van het kabinet was niet vooraf aangekondigd en zorgt dan ook voor chaos op de weg.