Brommerrijder gewond bij aanrijding door auto in Lunteren

Man in scootmo­biel geeft gas in plaats van te remmen en rijdt voetganger aan in Ede

EDE - Een voetganger is aangereden door een man op een scootmobiel. De bestuurder van de scootmobiel viel daarbij uit zijn voertuig en is gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde maandagmorgen aan de Brouwerstraat in het centrum van Ede.

5 december