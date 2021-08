Brommerrijder naar ziekenhuis na ongeluk met overstekende hond

RheLie steekt dapper wilde Rijn weer over: ‘We zijn blij dat we weer varen’

17 augustus LIENDEN/ RHENEN _ Juist in het hoogseizoen lag het pontje RheLie een maand aan de ketting. Maar sinds deze maandag steekt het pontje dapper de Rijn tussen Rhenen en Lienden weer over. Het is stevig ploegen voor het oude toeristische pontje, de Rijn stroomt nog steeds vrij sterk.