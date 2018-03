Burenruzie in Veenendaal loopt uit op bombardement met huisraad

Een paard komt van rechts. En dan?

10:38 Een mountainbiker op de Veluwe raakte afgelopen weekend gewond toen hij werd getorpedeerd door een op hol geslagen paard. Steeds vaker raken wandelaars, ruiters, e-bikers en mountainbikers in de natuur met elkaar in de clinch. Wat zijn eigenlijk de verkeersregels in het bos?