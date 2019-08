Burgemeester Ede beslist later over sluiten van pand drugslab aan Ottostraat

Wet Damocles maakt sluiting mogelijk

De burgemeester heeft als instituut de mogelijkheid om de Damocleswet toe te passen. Op basis daarvan kan Verhulst beslissen dat een pand - of dat nou een woning, een bedrijfspand of een boerenschuur is - wordt gesloten en vergrendeld. Die sluiting kan voor een korte of langere periode van enkele jaren zijn.

Herhaling voorkomen

Het sluiten van een pand is ook bedoeld om te zorgen dat herhaling van de strafbare feiten niet mogelijk is. Het pand aan de Ottostraat werd door de gebruikers gehuurd van een bedrijf dat ook aan de Ottostraat gevestigd is. Voor het drugslaboratorium was de helft van het 1.600 vierkante meter grote pand in gebruik. In de bedrijfshal was een tussenwand geplaatst om de drugsproductie aan het oog te onttrekken.