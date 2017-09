Burgemeester: geen reden verbod show 'godslasterlijke' rapper Jebroer

In Noord-Holland is nog geen toerist weggebleven om de vliegtuigen

15:42 EDE - Hoe erg is het nu dat er dagelijks vliegtuigen over je woonplaats gaan, zoals straks Ede en omgeving te wachten staat. Je raakt er aan gewend, stellen ze in Castricum in Noord-Holland, waar ook de toeristen blijven komen.