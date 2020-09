Burgemeester Harry de Vries meldt zich ziek na keiharde botsing met wethouders

De Vries, oud-inwoner van Oosterbeek, was in het verleden burgemeester in Lingewaard en recent nog waarnemer in West Betuwe.



Hij heeft er de afgelopen tijd geen geheim van gemaakt dat hij voorstander is van het samengaan met Barneveld. De provincie wil ook dat de twee gemeenten fuseren omdat voor een zelfstandig Scherpenzeel geen bestaansrecht meer zou zijn.



Daar denken de drie wethouders anders over en ze houden zelfstandigheid van Scherpenzeel als reële mogelijkheid open. Zij willen pas een definitief besluit nemen na 10 september als een gesprek met Gedeputeerde Staten op het programma staat.



Op een ‘heidag’ deze week zijn de wethouders tot de conclusie gekomen dat de samenwerking met De Vries onmogelijk is geworden. Druppel die de emmer deed overlopen was een overleg dat De Vries op eigen houtje voerde op 27 augustus met de commissaris van de Koning en de burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk. Dit bestempelen de wethouders als ‘achterkamertjespolitiek’.