Burgemeester Scherpenzeel voelde zich onveilig bij baas provincie

Berends ontsloeg Klein donderdag abrupt omdat deze niet zuiver gehandeld zou hebben en “verstrikt was geraakt in zijn eigen tegenstrijdige verklaringen.”

Klein, die zijn ontslag niet aanvaardt, heeft maandag een verklaring aan Provinciale Staten gestuurd over wat er in zijn ogen is gebeurd. Volgens Klein heeft Berends hem willens en wetens in een kwaad daglicht gesteld door ‘(selectief) te citeren uit persoonlijke gesprekken’.

'Berends vroeg maar door over de ambtenaar’

De Staten houden dinsdagavond een spoeddebat over de kwestie. Ze willen weten wie er precies niet integer heeft gehandeld. De commissaris, of Klein. Steeds duidelijk wordt dat in ieder geval één van hen gelogen heeft. In een brief van vier kantjes geeft Klein hen wel enige munitie, maar nog geen volledige openheid van zaken. ‘Ik voel geen enkele behoefte hier verder op in te gaan', schrijft hij.

Klei stelt wel dat er volgens hem nooit onduidelijkheid is geweest over wie er nu een brief aan de provincie heeft geschreven. Ambtenaren of hij zelf. Dat er toch onduidelijkheid over is ontstaan, wijt hij aan verschillende interpretaties. Klein reageerde naar eigen zeggen in eerste instanties ontwijkend op die vraag, omdat John Berends maar doorvroeg op welke ambtenaar de brief had geschreven.

‘Je kunt een burgemeester niet ontslaan omdat hij integriteit bepleit’

De provincie Gelderland wilde per se dat Scherpenzeel zou fuseren met Barneveld. Er is jarenlang over geruzied, omdat de kleine gemeente daar fel tegen was. Donderdag hakte minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de knoop door en besloot dat Scherpenzeel zelfstandig mag blijven.



Prompt daarop ontsloeg Berends de waarnemend burgemeester, omdat deze tegenstrijdige verklaringen zou hebben afgelegd. Klein zegt juist consistent te zijn geweest. ,,Je kunt een burgemeester niet ontslaan omdat hij integriteit bepleit. Ik had de Scherpenzeelse samenleving eindelijk rust en herstel gegund”, aldus Klein.



Scherpenzeel (ruim 10.000 inwoners) heeft in het weekeinde een petitie opgesteld voor eerherstel voor Eppie Klein. De inwoners willen dat Ollongren onderzoek laat doen naar het handelen van de commissaris van de Koning en naar de bestuurscultuur in Gelderland. De petitie is al meer dan 1500 keer ondertekend.