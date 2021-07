Burgemeester Verhulst - met snor - speelt scène in familiefilm over Ede

Toch een McDonald’s in Wageningen (maar wel een hele kleine)

29 juni WAGENINGEN - Dat Wageningen de enige universiteitsstad van Nederland is zonder McDonald’s, zorgt voor een diepe kloof tussen fans en de haters. De hamburgergigant blijkt in het geheim toch een filiaal te hebben, maar wel een hele kleine. Verscholen in het bos hangt al enige tijd een soort ‘kabouter-Mac’.