Burltoeristen die de Veluwse bossen in duiken hebben grote kans op boete: ‘Je ziet dat de herten verstoord worden’

Jongen in dikke winterjas belaagt hardloop­ster in Wageningen op klaarlich­te dag

24 september WAGENINGEN - Een vrouw die aan het hardlopen was in het Binnenveld bij Wageningen is deze week op klaarlichte dag lastiggevallen door een jonge man. De politie neemt de zaak hoog op en schakelt de hulp van het publiek in om de dader te achterhalen.