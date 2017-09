Bus van zzp'er Dennis gebruikt bij ramkraak: 'Da's naar wakker worden'

Eigenaar in brand gestoken BMW's was eerder de klos

14:55 EDE - De drie BMW's die vannacht werden aangestoken in Ede zijn van een gezin waarvan eerder een auto uitbrandde. Het gezin dat woont aan de aan het Koningsveld zegt niet te weten wie of wat achter de branden zit. De politie bevestigt er eerder een autobrand is geweest bij hetzelfde gezin.