Busje rijdt woning binnen in Barneveld, bestuurder aangehouden

Het incident vond plaats rond half negen. Het voertuig reed eerst door een tuin van een ander huis in het doodlopende hofje. Vervolgens reed de bestuurder door. Hij ging een paar keer naar voren en naar achteren en reed een garage van buren binnen en duwde een auto naar achteren die binnen geparkeerd stond. Vervolgens zette de chauffeur het busje in zijn achteruit en ramde de gevel van de vrijstaande woning aan de overkant.



In de gevel van de woning, die volgens een bord in de tuin onder voorbehoud verkocht is, zat een gapend gat waar de bus uitstak. Binnen was het een ravage, maar er raakte niemand gewond. Het is onduidelijk of de bewoners thuis waren.