De campinggast in Gelderland kiest steeds vaker voor luxe en een dak boven het hoofd

Afgaande op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zou je zeggen: de zomer van 2017 was niet best voor de Gelderse recreatiebranche.

Terugloop?

Het aantal geboekte overnachtingen in recreatiebedrijven in Gelderland nam in de maanden juli en augustus maar heel licht toe. Er waren minder gasten dan in diezelfde periode vorig jaar en vooral op campings loopt het aantal gasten flink terug.

Volledig scherm Gasten genieten op de camping in Oosterhout. © Marina Popova Daar komt bij, becijferde het CBS, dat het hier om een trendbreuk gaat. De afgelopen jaren nam zowel het aantal gasten als het aantal overnachtingen in de provincie Gelderland juist toe.



En vooral de Gelderse campingeigenaren hadden het daarbij zwaar. Het aantal gasten nam met 19 procent af ten opzichte van vorige zomer, van 258.000 naar 209.000. Het aantal overnachtingen daalde met ruim 11,3 procent (van 1.517.000 naar 1.346.000). Van alle Nederlandse provincies was alleen in Flevoland de daling van het aantal campinggasten procentueel groter. Het is een landelijke trend. Op Overijssel na hadden de campings in heel Nederland minder gasten en nam het aantal overnachtingen af ten opzichte van de zomer van 2016. Het daalde met met ruim negen procent.

Hotels

De daling mag dan bij kampeerterreinen groot zijn. Het aantal gasten en geboekte overnachtingen in hotels, huisjes op recreatieparken en in groepsaccommodaties nam juist toe. Dat geldt voor de meeste provincies in Nederland, maar voor Gelderland in het bijzonder. Vooral groepsaccommodaties hadden een prima jaar. In Gelderland werden daar ruim 29 procent meer overnachtingen geboekt. Veel meer dan de landelijke stijging van 17 procent.

Vraagtekens

Regiomanager Gelderland en Limburg Ivo Gelsing van recreatiebrancheorganisatie Recron zet vraagtekens bij de cijfers van het CBS. ,,De cijfers van huisjes en groepsaccommodaties en die van campings lopen steeds meer door elkaar’’, zegt hij. ,,Het bestand van het CBS lijkt vervuild te raken. Ik zie dat al langer. We moeten daar eens wat aan doen.’’

Er ontstaan volgens hem allerlei mengvormen. Campingeigenaren bieden steeds vaker luxe trekkershutten, tipi-hutten, boomhutten of groepsaccommodaties aan. Ze spelen in op het weer, dat niet-kampeerders niet altijd goedgezind is. Volgens de Recron zijn die luxe-voorzieningen vaak het eerste volgeboekt. Op recreatieparken zitten steeds vaker seizoensarbeiders.

Goed seizoen

Die verschuivingen vertroebelen de cijfers, zegt Gelsing. ,,Het aantal kampeerbedrijven is afgenomen. Daar zijn andere bedrijven voor in de plaats gekomen. Ik hoor hier in mijn regio vooral van campingeigenaren dat ze een goed seizoen gedraaid hebben. Dat komt niet alleen van de Veluwe, maar ook uit de Achterhoek en Rivierenland.’’

De cijfers van het CBS staven ten slotte zijn indruk dat het aantal toeristen dat in juli en augustus in Gelderland verbleef niet of nauwelijks is afgenomen. Alles tezamen nam het aantal overnachtingen in Gelderland met 12.000 toe, naar 3.524.000 en kwamen er met 280.000 gasten slechts 4.000 toeristen minder dan in 2016.

Grillig weer

Quote Mensen verwachten steeds meer luxe tegen een scherpe prijs. Bjorn de Voer De toerismebureaus in de provincie bevestigen dat niet de campings slechter lopen. Recreatieondernemers zien geen terugloop in aantal overnachtingen. De vraag naar kampeerplekken neemt af. Maar de vraag naar huisjes neemt wel toe, zegt Jeroen van Noort van RBT Rivierenland. ,,Ondernemers zoals de van het Eiland van Maurik in Buren spelen hier ook op in door steeds meer huisjes en bungalows aan te bieden.’’



Een voorbeeld van hoe het aanbod kampeerplekken afneemt en van huisjes groter wordt. ,,Mensen verwachten steeds meer luxe tegen een scherpe prijs’’, zegt ook Bjorn de Voer van Achterhoek Toerisme. ,,In de Achterhoek spelen ondernemers hier goed op in.’’



Het grillige weer kan die veranderende vraag volgens hen verklaren. Recron denkt dat ook. Ook de aantrekkende economie is een reden. Mensen hebben iets meer te besteden en kiezen meer voor luxe.

Buitenlanders

De Voer ziet in de Achterhoek ook steeds meer Vlaamse en Duitse toeristen. ,,Zij hebben mogelijk ook andere wensen’’, zegt hij. Door campagnes in het buitenland komen er steeds meer Duitsers en Belgen naar de regio, beaamt Hanneline Oostingh van RBT KAN. Dat zien ze in alle Gelderse regio's. Cijfers van CBS ondersteunen dat. Ondanks de afname van het aantal gasten groeit het aandeel buitenlandse toeristen.

Luxe