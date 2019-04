Campingpersoneel redt vrouw (18) van verdrinkingsdood in zwembad Hoenderloo

De vrouw werd aangetroffen op de bodem van het zwembad, zo'n 1.40 meter diep. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. ,,Vlak voordat ze uit het water werd gehaald, zag ik haar op de kant staan’’, vertelt campingeigenaar Harry Uithol. ,,Er leek toen nog niets aan de hand.’’ Enkele ogenblikken later kwamen drie meisjes de receptie van de camping binnenstormen. Toen ze van de glijbaan gingen, waren ze gestuit op een levenloos lichaam.

,,We hebben haar direct uit het water gehaald’’, zegt Uithol. ,,Ze was helemaal wit geworden en haar hart was gestopt met kloppen. Onze bedrijfshulpverleners (bhv'ers) zijn direct begonnen met reanimeren. Met behulp van een AED konden we haar hart weer aan de praat krijgen. Op het moment dat ze in de traumahelikopter werd getild, was ze nog in leven. We hopen dat ze het redt.’’