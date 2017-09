CDA wil misschien tóch koopzondag in Veenendaal

Update Politie: Niet autobedrijf maar garagebox beschoten in Ede

15:28 EDE - De schietpartij die in de nacht van maandag op dinsdag plaats had aan de Klaphekweg in Ede was niet gericht op automaterialenbedrijf Automat Ede, zo verzekert eigenaar Jeroen van der Woning. ,,Er is geschoten op een garagebox naast onze winkel. Die zit wel in het zelfde pand, maar wij hebben er niets mee te maken. We delen alleen de oprit."