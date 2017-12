Celstraf geëist voor geweld tegen twee jongens op koningsdag

Bouw woonzorgcentrum Achterberg naar Raad van State

7:00 ACHTERBERG De bouw van woonzorgcentrum De Linde in Achterberg loopt weer vertraging op. Hoewel de gemeente in september het groene licht gaf, stappen twee tegenstanders naar de Raad van State. De verwachting is dat die pas in de zomer uitspraak gaat doen.