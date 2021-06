Celstraf geëist voor jarenlange bezit van heftige kinderporno

Tegen een 52-jarige Edenaar is vrijdag een gevangenisstraf van anderhalf jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk geëist voor het jarenlange bezit van een grote hoeveelheid heftige kinderporno.



Hij liep tegen de lamp toen hij in 2018 in Duitsland in een politiefuik reed. Hij bleek verfrommelde prints van jonge meisjes in seksuele poses in de auto te hebben. Zijn vrouw had de afbeeldingen gevonden, zei hij. En hij wilde niet dat zijn kind ze zou zien. Hij wilde het niet zomaar in de afvalbak gooien, maar besloot zich er ergens bij de snelweg van af te maken.