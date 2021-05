Collega’s botsen met werkbusjes op elkaar, één gewonde

Auto slaat over de kop bij eenzijdig ongeluk in Wekerom: bestuurder ernstig gewond, vrienden halen auto weg

8 mei EDE / WEKEROM - Op de Westenengseweg tussen Ede en Wekerom is vrijdag laat in de avond een auto over de kop geslagen en in een sloot beland. Een vriend van de bestuurder wilde vervolgens met hem naar het ziekenhuis rijden.