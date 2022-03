Commando Andrea bood steun bij bergen lichamen MH17-vlucht in Oekraïne: ‘Ben niet bang geweest’

,,De sfeer is goed hoor”, zegt Andrea Jochems vanuit Defensie in Den Haag. ,,Maar alles wat er gebeurt rond Oekraïne, wordt op de voet gevolgd.”

Andrea Jochems (40) was in 2014 in Oekraïne nadat vlucht MH17 was neergehaald. Ze nam namens de Luchtmobiele Brigade deel aan een missie die lichamen zou veiligstellen. Jochems was teamleider van een groep met vijf verpleegkundigen en een arts.

Pionier

De majoor die in Overberg woont, doet haar verhaal in een boek dat 8 maart verschijnt: Vrouwen in de Frontlinie, deel 2. Ze was in 1999 17 jaar oud, de eerste vrouw die vanuit de burgermaatschappij in plaats van een positie binnen Defensie de opleiding van de Luchtmobiele Brigade deed. Een pionier.

Die brigade is een snel inzetbare eenheid, legt ze uit. ,,Stoere mensen”, aldus Johan Kroes, auteur van het boek. De Mobiele Brigade bestaat uit zo’n 2000 militairen en is herkenbaar aan de rode baret. Jochems: ,,Fysiek en mentaal wordt er meer van je verwacht dan in andere eenheden.”

Quote Er komen meer vrouwen bij Defensie, maar het gaat langzaam Andrea Jochems

Volledig scherm Andrea Jochems met rode baret © privéfoto