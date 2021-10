Commissaris van de Koning stuurt waarnemend burgemeester Klein per direct weg uit Scherpenzeel

Aanleiding hiervoor zijn de ‘tegenstrijdige verklaringen die de waarnemend burgemeester geeft over een ernstige interventie in een democratisch proces en de wijze waarop de burgemeester in deze situatie heeft gehandeld’, zo laat de Berends in een communiqué weten.



De commissaris van de Koning heeft afgelopen week met waarnemend burgmeester Eppie Klein gesproken over de mail, die in naam van de burgemeester, vlak voor besluitvorming over de herindeling van Scherpenzeel aan Provinciale Staten is gestuurd.



Volgens het perscommuniqué heeft de waarnemend burgemeester verteld dat de mail niet van zijn hand is en dat hij pas vlak voor de Statenvergadering op de hoogte was van de mail. De mail is volgens de burgemeester door een ambtenaar van de gemeente Scherpenzeel op het cruciale moment aan Provinciale Staten verstuurd.