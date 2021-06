Corona-uitbraak op middelbare school in Wageningen; leerlingen en docenten weer thuis

interview Miss met een goed verhaal én een glimlach: ‘Ik geloof in mijzelf en in de boodschap die ik verkondig’

11 juni De mooiste vrouw van Nederland woont misschien wel in Bennekom. Iris Borgman (27) is namelijk één van de negen finalisten die op 30 juni in Amsterdam strijden om namens Nederland deel te nemen aan de Miss World-verkiezing.