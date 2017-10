Criminoloog: 'Aansteken van politiebus is provocatie van het gezag'

Voorstel koopzondag Veenendaal: pas na 13.00 uur vanwege de kerk

14:44 VEENENDAAL - De supermarkten elke zondag open in Veenendaal. En twaalf koopzondagen per jaar, maar wel pas vanaf 13.00 uur om de kerkgangers niet in de weg te zitten. Dat is het voorstel waar Lokaal Veenendaal in november wil komen om een einde te maken aan de koopzondagdiscussie in Veenendaal.