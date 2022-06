‘Cruyffie’ heeft het op z’n heupen op een bijveld van DTE Ede

Voor mij was dat alweer een jaar of drie geleden. Op het hoofdveld van Bennekom stond toen de kraker tegen een gretige juniorenploeg met veertienjarigen op het programma. Zouden die ouwe knarren toch eens worden verslagen?



Spannend was het. Het piepte en kraakte bij de 40-, 50- en soms zelfs 60-plussers. Het veteranenleger hield stand, ondanks een zware belegering op het laatst. De uitslag weet ik niet meer. In elk geval één doelpunt verschil in ons voordeel: 2-1 of 3-2.



‘Hadden jullie die jongens er niet nog eentje kunnen laten maken?’, klonk het vanaf de zijkant uit de mond van één van de moeders. Nee dus. Niet pamperen. Ik weigerde als keeper pardoes ook over een bal heen te duiken. Joris en zijn voetbalvriendjes hadden zo’n weggevertje volgens mij zelfs als een belediging opgevat.



Toen we als vaders het veld verlieten, was de conclusie duidelijk: ‘Dit was de laatste keer dat we wonnen, over een jaar worden we weggevaagd’. Tot die te vrezen afstraffing kwam het nooit.



Ik schatte de jongens woensdag in Ede een jaar of tien. Eentje droeg een prachtig replica-shirt van Ajax, zelfs met het ouderwets ogende legendarische rugnummer 14. Johan doopte ik hem maar voor het gemak. ‘Cruijffie’ had het op z’n heupen. Met een sierlijke beweging hupte hij langs zijn directe tegenstander. Het was wel zijn eigen moeder of die van een van zijn teamgenoten.



Zijn venijnige schot op doel werd daarna geblokt door een fanatiek verdediger. Zo te zien had die papa vroeger zelf gevoetbald. Eén ding was zeker: hier werden ook geen cadeautjes uitgedeeld.