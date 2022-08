Damtopper Alexander Schwarzman vluchtte uit Oekraïne naar Veenendaal: ‘Het liefste zou ik hier blijven’

Wending in zwijnen­jacht op Veluwe: afschot gaat van record naar laagste aantal in tien jaar

Een schiettent. Zo wordt de Veluwe tussen juli en februari genoemd. In die periode worden jaarlijks duizenden wilde zwijnen afgeschoten om de zomerse overlast te beperken. Maar na een nieuw afschotrecord volgt prompt de laagste doelstelling in tien jaar tijd. Vijf vragen (en antwoorden) over deze wending in de zwijnenjacht.

1 augustus