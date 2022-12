Dassen‘clan’ dreigt uit te sterven bij aanleg zonnevelden Overberg: ‘Zoek een alternatieve locatie’

Honderd studenten maken op het Wageningse stadhuis kennis met burgemees­ter, politie en brandweer

Het was een voorzichtige traditie geworden, totdat de coronapandemie roet in het eten gooide. Maar dinsdag was het zover. Ondanks dat tegelijkertijd de voetbalwedstrijd Nederland-Qatar op de televisie was, ontving burgemeester Floor Vermeulen voor de eerste keer de besturen van Wageningse studentenverenigingen op het stadhuis.

30 november