De berg oude kunstgrasvelden mag 45 meter hoog worden

Aartsbis­schop: Katholieke kerk verdwijnt in hoog tempo uit Nederland

12:00 UTRECHT - De katholieke kerk verdwijnt in hoog tempo uit Nederland. In het hele aartsbisdom Utrecht zijn over tien jaar waarschijnlijk nog maar tien tot vijftien kerken over waarin eucharistievieringen worden gehouden. Nu zijn in dat gebied nog 280 kerken geopend.