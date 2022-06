De Blauwe Hel, bijzonder natuurpareltje in de Gelderse Vallei

Natuur van nabijDe Blauwe Hel, een gebied in Het Binnenveld tussen Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen, is een uniek plekje. Het is niet vrij toegankelijk: alleen in mei en juni krijgt het IVN Veenendaal/Rhenen toestemming van Staatsbosbeheer om een excursie te houden.

Heel beperkt, want het is een kwetsbaar gebied.

Volledig scherm De Blauwe Hel. © Gelderlander Er is een gedeelte trilveenmoeras en een stuk blauwgraslanden: met veel zeggesoorten met hun driekante stelen, waar je ze altijd aan herkent. De naam blauw - er bestaat blauwe zegge - is daar waarschijnlijk van afgeleid. Het gebied kent kwelwater dat van de Utrechtse Heuvelrug en de Grebbeberg afkomt. Het wordt kunstmatig hoog gehouden door een treksloot.

(Half)parasiet

Er komen zeldzame mossen voor, zoals spagnum, een soort van veenmos dat 20 procent van zijn eigen gewicht in water kan vasthouden. Vroeger werd het ook als isolatie gebruikt om kieren in huizen te dichten. Sommige gedeeltes loop je op trilveenmoeras en dan is het net of je over een waterbed loopt.

In het gebied is ook de grote boterbloem te vinden die overal bovenuit torent. En de gele ratelaar, een plant die parasiteert op de wortels van andere planten. Het paarse moeraskartelblad is eveneens een halfparasiet. Interessant: die plant werd ook gebruikt om vee tegen ongedierte te behandelen. Het werd massaal geplukt en in een kuil gegooid, water erbij, laten trekken en men joeg het vee er doorheen.

Quote Boer, pas op je kippen!

Wat je daar in deze tijd ook tegenkomt, is veenpluis, dat ook gebruikt is in vroeger tijden. Kinderen - kinderarbeid was niet duur - plukten het om te gebruiken in kussens en tijken.

Maar één van de trekpleisters zijn de rietorchissen, de orchideeën van ons land. Er staan er dit jaar vrij veel. Sommige soorten kruisen, zodat je weer een ondersoort hebt. De moeraslathyrus bloeit ook volop.

De wederik is laat dit jaar, de moeraswederik - met geel bolletje en die zo een beetje op mimosa lijkt - bloeide nog. Ook is er veel waterdrieblad met nog witte bloemen te bespeuren. En dan alle insecten: libellen, juffers, vlinders, hommels. En soms reeën en een vos. Waar de buurtbewoners dan weer niet blij mee zijn. Boer, pas op je kippen!

In deze rubriek schrijven verschillende natuurkenners uit de regio wekelijks over natuur op de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en in de Vallei. Meer afleveringen van de natuurrubriek zijn terug te vinden in het dossier Natuur van Nabij.