De dappere kromhals houdt stand

Persoon raakt zwaarge­wond door val van dak in Renswoude

Een persoon is naar het zich laat aanzien ernstig gewond geraakt bij een val van een dak van een boerenschuur in Renswoude. Bij het ongeval is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd samen met de trauma-arts met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

11 juni