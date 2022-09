De eerste marathon van Daniël van Steenbergen: ‘Uitlopen en een goed doel’

Daniël van Steenbergen (30) is benieuwd of hij zaterdag in Ede de man met de hamer onderweg tegenkomt en waar die dan opduikt. ,,Het is mijn eerste marathon. De langste training ging over 31 kilometer. Van anderen hoorde ik dat na een kilometer of 34 het lichaam wel op is, alle reserves verbruikt. Daarna komt het aan op karakter.”

De finish halen, na ruim 42 kilometer bij het Akoesticum in Ede, is het eerste doel van de Bennekommer. Hij wilde vorig jaar starten op de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam, over iets meer dan 16 kilometer. ,,Die loop werd helaas afgelast vanwege coronamaatregelen. Daarna hoorde ik van de marathon in Ede. Dat is veel leuker, dacht ik. Ook veel langer, ja.

Volgend jaar naar Rotterdam

,,Kijken of ik het kan”, zegt Van Steenbergen lachend. ,,En dan wil ik volgend jaar in Rotterdam proberen een zo snel mogelijke marathon te lopen. Dat wordt in Ede lastig. Je loopt daar bijvoorbeeld op de Ginkelse Heide over de tankbaan. Een paar weken geleden lag daar veel mul zand, merkte ik. Door de regen van de laatste dagen zullen de omstandigheden zaterdag gunstiger zijn. Dat is alleen maar fijn, alle beetjes helpen.”

Van Steenbergen loopt de Edese Marathon samen met Moussa Kallo, zijn trainer bij de loopgroep Bennekom van atletiekvereniging Pallas’67 uit Wageningen. ,,Moussa bood het aan. Ik moet het uiteindelijk zelf doen, maar zijn ervaring en tips gaan mij zeker helpen. Ik heb in de voorbereiding drie keer in de week ’s avonds gelopen. Voor mijn gevoel ben ik er klaar voor. Met de voorspelde 19 graden is de temperatuur perfect, laat het maar gebeuren.”

Lopen voor goed doel

Hij loopt voor de persoonlijke uitdaging, maar ook nog eens voor een goed doel. ,,Een groep jongeren uit de Brinkstraatkerk in Bennekom gaat volgend jaar zomer naar Zambia om in Lobi klaslokalen te bouwen. Dat vind ik een mooi project. Daar is ook veel geld voor nodig. Ik ben anderhalve week geleden een crowdfunding begonnen. Daar staat nu 260 euro op. Als mensen willen doneren, zou dat hartstikke fijn zijn.”