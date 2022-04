Totdat ik afgelopen week langs diezelfde visboer fietste. De gele banner met de schreeuwerige rood en blauwe letters waren zelfs van verre niet te missen. ‘KONINGSDAG PALINGDAG’ flapperde vol trots als een spartelende vis in de wind. Niet vanaf de eigen gevel van de visboer, maar vanaf het kunstwerk. Het kunstwerk De Aak, waarvan ooit nog was beloofd het mooi uit te lichten, maar waar tot op heden nog steeds de goedkope kerstlampjes zegevieren.



Net als de goedkope paling. Een vissoort waar sowieso weinig koninklijks of feestelijks aan is. Het is een bedreigde diersoort, overbevist en staat dik in het rood wat de viswijzer betreft. Bovendien zit de vis vaak vol met giftige stoffen. Niet echt een lekkernij om vol trots van de daken te schreeuwen dus. Maar goed, altijd nog liever vanaf je eigen dak dan vanaf een kunstwerk dat überhaupt niks met vis te maken heeft, aangezien het een Veense turfaak is.