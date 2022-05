De meeste lezers deugen; reacties onder mijn verhalen lees ik dan ook (bijna) altijd

Het lijkt misschien soms of het alleen lompe malloten zijn die een reactie achterlaten onder een online artikel. Niet voor niets is voor deze lezers een aparte naam bedacht, die noemen we reaguurders.

Niet voor niets ook zijn kranten reacties gaan monitoren die op de site of social media onder verhalen worden getikt.

Zelf lees ik reacties onder een artikel van mijn hand (bijna) altijd. Omdat de meeste lezers helemaal geen lompe malloten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste lezers deugen. Ze hebben soms zinnige aanvullingen.

Of vertellen over hun eigen ervaringen. En daar kan zomaar een nieuw verhaal in zitten.

Zo schreef een lezer onder een verhaal over bewoners in de wijk Passewaaij in Tiel die al jaren kampen met de ellende van een slecht werkende warmte-koude-opslag (wko), dat in zijn appartementencomplex in Ede iets vergelijkbaars speelt.

Dat ook deze bewoners door een falende wko-installatie vaak in de kou zitten, blijkt zonder meer een nieuw verhaal waard.

De overeenkomsten met de situatie in Passewaaij roepen bovendien vragen op over de eerste generatie van deze duurzame wko-systemen, die in de zomer huizen koel zou moeten houden en in de winter lekker warm. Speelt dit op nog meer plaatsen? En waarom is het probleem zo moeilijk op te lossen? Misschien moet er gewoon nog een derde verhaal komen.

Want fijner dan weer nieuw verhaal, vind ik het als van een verhaal een oplossing komt. Zodat in Tiel en in Ede niemand meer in de kou zit als het komende winter buiten vriest.

