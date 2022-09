De Molenmarkt is eindelijk terug: ‘Hoort echt bij Wageningen’

Hans Dobbe is er flink druk mee, maar hij doet het met plezier. De oud-molenaar zet van tevoren onder meer de borden op de kruisingen neer, hangt de spandoeken en vlaggetjes op, wast de rozijnen voor de ‘moliebollen’ en presenteert op de dag zelf het programma rond het Molenpodium. ,,Ik ben opgetogen dat het weer kan. Het was al heel vervelend dat het vanwege corona één keer niet kon doorgaan en toen kwam daar nog een jaar bij. Heel veel mensen hebben de Molenmarkt enorm gemist”, vertelt hij.

Pottenbakken, spinnen en manden vlechten

Al sinds de eerste editie is Dobbe bij de organisatie van het evenement betrokken. ,,De molen was in 1979 net gerestaureerd. Ter gelegenheid van de opening door burgemeester Van Ketwich Verschuur hadden we 21 kraampjes geregeld met oude ambachten zoals pottenbakken, spinnen en mandenvlechten. Er kwamen aardig wat mensen op af. Ze zeiden: waarom doen jullie dit volgend jaar niet nog een keer? Zo is het gekomen.”

Inmiddels is de Molenmarkt niet meer weg te denken uit de stad. ,,De Molenmarkt hoort echt bij Wageningen. Je merkt aan alles dat het een ontmoetingsplaats is geworden. Jan en alleman is hier te vinden en het is altijd gezellig druk. Mensen komen hier een frietje of ‘moliebollen’ halen en er staan rijen om boven naar de molen te gaan.”

Speciaal voor de Molenmarkt even terug

Mensen die al jaren niet meer in Wageningen wonen, komen vaak speciaal voor de Molenmarkt even terug. ,,Ik hoor regelmatig dat mensen er bekenden ontmoeten die ze lange tijd niet meer hadden gezien. Een paar jaar geleden hadden we bezoekers uit Amerika. Hun overgrootvader was van 1916 tot 1924 molenaar op De Vlijt geweest. Het was heel bijzonder dat ze de Molenmarkt konden meemaken.”

In de loop der jaren is het evenement flink uitgebreid. ,,De eerste jaren stonden we alleen met kraampjes op de Harnjesweg. Daarna kwamen de kleedjesmarkt en de kramen van Wageningse organisaties erbij. De Molenmarkt speelt zich nu in vier straten af en we zijn van één muziekpodium naar drie gegaan. Daar bieden we ruimte aan Wageningse talenten.”

Quote Deze keer staat ‘Kringlopen’ centraal en we besteden er tijdens de opening speciale aandacht aan Hans Dobbe

Volledig scherm Hans Dobbe © Herman Stöver Het publiek kan zaterdag genieten van talloze muziekoptredens en dansdemonstraties. Verder ontbreken de kleedjesmarkt en het kinderplein niet en zijn er maar liefst 120 marktkramen. ,,In 2005 zijn we begonnen met een thema aan de Molenmarkt te koppelen. Dat was toen ‘Wereldwijd’, waarbij je maaltijden kon proeven uit verschillende culturen. De molen hing vol internationale vlaggen, dus het zag er meteen heel feestelijk uit. Deze keer staat ‘Kringlopen’ centraal en we besteden er tijdens de opening speciale aandacht aan.”

Onveranderd gebleven is de betrokkenheid vanuit de wijk bij de organisatie van het evenement. ,,De Molenmarktcommissie bestaat uit tien actieve buurtbewoners. Zonder hen is er geen Molenmarkt. Ook nieuwe mensen in de molenwijk willen graag meehelpen, omdat ze aanvoelen dat het een mooi initiatief is. Zo zorgt de Molenmarkt voor een goede cohesie in de buurt.”

Het favoriete moment van de Molenmarkt is voor Dobbe wanneer de buurt tijdens de opening bij het Molenpodium het Vlijtig Molenlied inzet. ,,De burgemeester heeft de vang gelicht, de wieken gaan draaien en dan beginnen we met ons allen te zingen. Dat buurtgevoel is voor mij het hoogtepunt van de Molenmarkt.”