De nieuwe missie van weerman Reinier: 'Als we een visje eten, eten we plastic'

Zo'n zware westerstorm als laatst over Nederland raasde, brengt dat nog opwinding bij u teweeg?

,,Absoluut! Als ik vrij was geweest, was ik zeker ergens heen gegaan waar ik het schouwspel goed had kunnen zien. Ik moest die donderdag werken en dan zit ik toch de hele dag binnen, achter mijn bureau.



's Middags kwam het er ook niet van want ik had ergens een spreekbeurt en kwam vast te zitten in het verkeer door omgevallen vrachtauto's. Dan kun je ook niet van het weer genieten. Zo'n felle storm blijft geweldig om als weerman bovenop te zitten en te delen in de media. Ik stop niet als weerman omdat ik het werk niet meer leuk vind.’’

,,Juist als weerman word je geconfrontreerd met de veranderingen in het klimaat. Daarom ben ik al veel bezig met duurzaamheid en daar wil ik me nog meer op toeleggen. Ik ga me vooral als zelfstandig ondernemer bezighouden met plastic recycling. Op een grote schaal en op een slimmere manier. Dat doe ik met een driemanschap en ik ga me in dat team bezighouden met de pr en communicatie. Een groot deel van ons plastic wordt nog steeds in de oven verbrand en plastic dat is gerecycled, heeft vaak niet dezelfde kwaliteit. Dus er kunnen geen boterhamzakjes worden gemaakt van gerecyclede boterhamzakjes. Wij willen van het plastic hoogwaardige olie maken en die wereldwijd verkopen als brandstof om op te vliegen of te rijden. Vliegen doen we toch.’’



Is dat niet raar: omwille van het klimaat olie produceren?

,,Dat lijkt onlogisch. Maar ieder vat olie dat we verkopen, compenseren we door bos aan te planten. Volgens de voorspellingen produceren we over twintig jaar twee keer zoveel plastic als nu. Die plastic berg wordt dus alsmaar hoger en is een enorme bedreiging. We moeten het opruimen. Het zit zo diep in onze voedselketen dat als we een visje eten, we ook plastic eten. Als je plastic kunt gebruiken als brandstof zal de animo om het in te zamelen toenemen en hoef je minder olie uit de grond te halen. De technologie die wij toepassen, bestaat al langer. Maar het is moeilijk om die winstgevend te maken. Wij denken dat ons dat wel lukt. We zullen 86 procent van de winst afdragen voor medische zorg, scholing en schoon water in de derde wereld. Ja, dan verdienen we er zelf nog goed aan. Geld is niet vies.’’

In het weer is iederéén geïnteresseerd. Maar begin over plastic soep, smeltende ijskappen of verdwenen koraalrif en velen haken af. In die zin zult u verder van uw publiek af komen te staan.

,,Dat zal veranderen als we over twintig jaar in Nederland met steeds meer overstromingen te maken krijgen. Nu denken de mensen: zolang ik die klimaatveranderingen niet in mijn eigen tuin terugzie, is het best uit te houden. Er vallen nu in Nederland niet méér doden door stormen of droogte en veel mensen vinden het helemaal niet zo erg als het een paar graden warmer wordt. Het klimaat is bovendien een ongemakkelijke waarheid, an inconvenient truth, zoals de film met Al Gore heet. Het komt ons niet uit om ons gedrag te veranderen. We hebben geen zin minder vlees te eten en minder te vliegen. Dus iedereen die zegt dat het wel meevalt, wordt al gauw op handen gedragen.'’’

U beschouwt uw werk als een soort missie. U bent christen. Speelt dat een rol?

,,Het groene evangelie noemen ze het wel eens. Ik ben inderdaad christen en dat geeft misschien een nog diepere motivatie om zorgvuldig met de schepping om te gaan. Op de Malediven en in Thailand zijn stranden waar je niet kunt komen omdat ze volledig zijn bedekt door plastic. Toeristen die naar de witte stranden gaan, kunnen daar hun ogen voor sluiten, maar ze zijn er wél.



Rentmeesterschap is een christelijke waarde. We hebben de aarde gekregen om op te wonen en dat betekent dat we er goed voor moeten zorgen. Maar was ik geen christen geweest, dan had ik op hetzelfde punt gestaan. Mijn interesse heeft altijd bij het milieu gelegen. Ik heb op de Wageningen Universiteit milieuwetenschappen gestudeerd. Weerkunde kwam erbij als hobby, van huis uit meegekregen. Op sociale media zal ik erover blijven vertellen. Stel dat we morgen een waanzinnig mooi ochtendrood krijgen, een warmterecord, een storm, dan pak ik het op en zal dat delen met mijn volgers, op Twitter zijn dat er 50.000. Of ik laat een nieuwe grafiek van de Noordpool zien. Ik zal ook nog wel eens het weerbericht op de televisie presenteren, want ik blijf bij RTL werken als vliegende keep, om de gaten in het rooster te vullen. Ik denk gemiddeld twee of drie keer per maand.’’

Volledig scherm Reinier van den Berg is gestopt als weerman. ,,Ik stop niet omdat ik het werk niet meer leuk vind.’’ © Herman Stöver

Wacht even, u stopt helemaal niet als weerman?

,,Ik stop per 1 februari bij MeteoGroup in Wageningen. Alleen mijn broer Wim en ik zitten daar nog vanaf het eerste begin. Mijn broer vindt het moeilijk dat ik vertrek, al begrijpt hij het wel. Ik ben toch het gezicht van het bedrijf.’’

Hoe ziet uw top drie met weerverschijnselen eruit?

,,De tornado en zijn grote broer de hurricane staan daar zeker in. Ik ben vijf keer in Amerika op tornadojacht geweest. Die kracht is met weinig te vergelijken. Ik heb op anderhalve kilometer van een tornado gestaan. Nee, angstaanjagend was het niet, want je weet, als je op de goeie plek staat, dat hij van links naar rechts langs de horizon zal trekken. Al moet je wel bedacht zijn op een tweede slurf die er op enige afstand achteraan kan komen. Als dat net op de horizontale lijn is waar jij staat te kijken, gaat het mis. Een ziedende sneeuwstorm vind ik ook prachtig: dat spel van de wind die sneeuwduinen blaast. En onweer blijft me boeien. Iedere tornado zit in een onweersbui, dus dat weerverschijnsel pak ik eigenlijk zo al mee in mijn top drie. Voor onweer ga ik altijd mijn bed uit.’’

Dan staat u in uw pyjama voor het raam?

,,Bij wijze van spreken wel. Ik wil er 's nachts ook wel eens voor op pad gaan, op de fiets naar een open plek, waar ik het onweer opwacht. Als de bui er bijna is, maak ik me uit de voeten. Ik ga ook wel eens met de auto. Het voordeel daarvan is dat je snel naar een ander punt kunt rijden om de bui daar weer op te wachten. Vooral voor een zomerse onweersbui met veel bliksem ga ik mijn bed uit. Je hebt toch al te veel onrust om goed te kunnen slapen.’’