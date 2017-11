De opkomst en neergang van het Jaap Venendaal-imperium

Dossier De WereldWAGENINGEN - Op zijn 15de begon horecatycoon Jaap Venendaal als afwasser. Hij werkte zich op tot chefkok in hotels in Kairo, Dubai, Beiroet en Griekenland, werd manager van het Marriott in Frankfurt en van Krasnapolsky.

De Jaap Venendaal Groep bezat op het hoogtepunt acht horecabedrijven met als parel in de kroon Hotel de Wereld en het bijbehorende sterrenrestaurant O Mundo. In 2005 begon de bouw van Venendaals imperium met het WICC het hotel en congrescentrum dat hij overnam van Wageningen Universiteit en dat hij omvormde tot de Hof van Wageningen.

In 2009 volgde de overname van hotel de Wageningse Berg en het Golden Tulip hotel Frederikshof in Winterswijk, beide in staat van faillissement. Venendaal sprak de wens uit om het Wageningse theater Junushoff over te nemen en te exploiteren. Dat gaat uiteindelijk niet door.

PCT+ in Ede

In 2011 heropent Venendaal zijn vierde hotel: het vormt het hostel van PTC+ aan de Zandlaan in Ede om naar een driesterrenhotel met 45 kamer. Hij wil het gebruiken als als leerbedrijf, waar leerlingen van Het Streek (vmbo), ROC A12 (mbo) en Groenhorst College (vmbo en mbo) en de Christelijke Hogeschool Ede werken en praktijkervaring opdoen.

Landgoed Avegoor

Volledig scherm Jaap Venendaal voor Landgoed Avegoor in Ellecom. © Hans Broekhuizen In januari 2013 volgde het vijfde hotel: Landgoed Avegoor in Ellecom. Dat had volgens Venendaal een enorm potentieel waar maar 10 procent van werd benut. ,,Het moet veel laagdrempeliger. Over een paar maanden moet het hier bruisen’’, zei hij tegen De Gelderlander. Avegoor noemde hij in Misset Horeca zijn goedkoopste aankoop ooit. 'Je moet investeren om klaar te zijn als de crisis over is', zei hij. Venendaal staat bekend als een harde zakenman, niet per se aardig voor zijn personeel. Zelf zegt hij na de overname van Avegoor: 'Ik vraag niemand te vertrekken. Maar het personeel moet wel werken op mijn manier. De ervaring leert dat twee jaar na een overname nog 10 procent van het oorspronkelijke personeel over is.'

Nog geen maand later lanceerde Venendaal het plan om een viersterrenhotel te bouwen met 120 tot 130 kamers naast bioscoop CineMec in Ede. ,,In Ede is volop ruimte voor een nieuw hotel, zeker voor de zakelijke markt’’, meende hij.

Hetzelfde jaar kwam Venendaal op nummer 88 binnen in de Misset Horeca’s Top 100. De omzet van zijn vijf hotels werd geschat 8,5 miljoen euro. 'Deze nieuwe binnenkomer is een rijzende ster in de Nederlandse hotellerie', schreef het vakblad.

Hotel De Wereld en O Mundo

In juni 2013 viel voor het eerst het woord horecamagnaat nadat bekend werd dat hij zijn zesde hotel had overgenomen: hij kocht Hotel De Wereld. In het kielzog werd Venendaal ook eigenaar van drie Wageningse restaurants van Addie Roelofsen, waarvan het sterrenrestaurant O Mundo de grootste vangst was. Verder kreeg hij pannenkoekenrestaurant Koekoekpannenkoek en Drinks & Bites aan de Markt in Wageningen in handen.



Eind 2013 werd het volledig herbouwde hotel De Wageningse Berg heropend. Het geld achter alle investeringen kwam Green Real Estate, eigendom van multimiljonair Jan Zeeman, textielbaron groot geworden met de gelijknamige winkels.

Onder de Linden

Het eerste scheurtje in het bastion lijkt klein. De eerste keer dat een plan van Venendaal openlijk faalt, is de koop van café Onder de Linden. Venendaal had een optie op het historische pand en wilde er - naar verluidt - een pannenkoekenrestaurant in vestigen. De koop ging niet door. In Wageningen ging het verhaal dat Venendaal niet genoeg geld had.

De volgende tegenslag is de vertraging van hotel in Ede. CineMec protesteerde tegen de vergunning. Door een brand in de Hof van Wageningen kunnen in mei 2015 de 150 kamers van het hotel een tijd lang niet worden gebruikt.

3 hotels kwijt

In mei 2016 raakt de Jaap Venendaal Groep drie hotels kwijt aan hotelketen Fletcher: De Wageningse Berg, Avegoor en Fredrikshof in Winterswijk. In oktober blijkt dat Venendaal ook niet meer betrokken is bij de bouw van het hotel bij CineMec.