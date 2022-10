De paddenstoelen zijn bezig met een soort inhaalrace

Maar tot mijn grote opluchting is het in oktober goed losgekomen met paddenstoelen. Het meeste zie je soorten die op hout groeien, van zwavelkopje tot reuzenzwam. Maar ook op gazons en bosgrond zie je nu heel wat paddenstoelen, meest soorten die strooisel verteren: van de kleine mycena’s tot de grote parasolzwam.

Ondergrondse schimmels

Schimmels groeien ondergronds het hele jaar door, maar het meeste in voorjaar en herfst. In die tijd moeten ze voldoende reserve opbouwen om later een vruchtlichaam, de paddenstoel, te vormen. Maar bij extreem droog weer verdrogen te veel schimmeldraden. Het blijkt per soort erg te verschillen hoeveel last ze hiervan hebben.