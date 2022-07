De sportzomers in de Vallei waren vroeger rijker gevuld

blogJohan Cruijff kwam met Ajax in de zomer van 1987 op visite in Lunteren en een jaar later zelfs met FC Barcelona. Feyenoord luisterde in 1998 met debutant Julio Ricardo Cruz het veertigjarig jubileum van Advendo’57 op.

En zelfs SC Victoria’83 begroette met PSV ooit een vertegenwoordiger uit de traditionele top-drie. Spannend was het niet in 1995: 0-15 na een ruststand van 0-8.

Eind jaren tachtig en in de jaren negentig streken broodvoetballers met regelmaat neer in Midden-Nederland. De sappige groene sportweiden in de Gelderse Vallei waren een aantrekkelijk toevluchtsoord. Bliksembezoekjes waren de gewoonste zaak van de wereld.

Vaderlandse topwielrenners reden in die tijd langs publiek dat rijendik voor het oude politiebureau aan de Breelaan stond. De allerbeste tennissers van de wereld wandelden in The Eighties het centercourt van Tesqua op, ook in Ede.

Bij vrijwel al die evenementen was ik van de partij. Als jeugdige sportgek en later als beginnend verslaggever.

Johan Cruijff vertelde op sportpark De Wormshoef dat hij Dick van Laar uit Lunteren ‘wel een aardige spits’ vond. Tennisser Paul Haarhuis, later een wereldtopper in het dubbelspel, was aan de Horsterweg toen een nobody tussen grootheden als Boris Becker, André Agassi en Ivan Lendl.

,,Het publiek herkent mij als tennisser uit Nederland, maar dat komt waarschijnlijk omdat HEMA als sponsornaam op mijn tennistas staat”, zei Haarhuis.

Dat zijn belegen herinneringen. Leuke aanvulling is al vele jaren niet meer te bespeuren. Ik sloeg de evenementenkalender van Ede erop na: wat is in de zomer van 2022 het meest aansprekende sportevent in de gemeente?

Dat wordt gehouden van 25 tot en met 30 juli: de World Police & Fire Games. Op het Infanterie Schietkamp Harskamp wordt ongetwijfeld met scherp geschoten. Maar een schot in de roos kun je het als publiekstrekker niet noemen.

